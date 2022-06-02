Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Житель города Дзержинска обратился в полицию после того, как отдал мошеннику более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Metapop.com Мошенник

37-летний мужчина рассказал правоохранителям о том, что доверился неизвестному, который представился сотрудником банка и убедил его оформить потребительский кредит на сумму в 1 млн 124 тысячи рублей.

Затем дзержинец, действуя по инструкции лжебанкира, перевёл все имеющиеся у него деньги на указанные мошенником «безопасные счета» якобы для отмены сомнительной операции.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленника вычислят и задержат, то ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения.