Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Белорусская компания «Амкодор», производящая специализированную дорожную технику, планирует открыть в Ленинградской области свое производство и сервисное предприятие, сообщил 2 июня губернатор региона Александр Дрозденко, который находится с двухдневным официальным визитом в Минске.

Белорусская дорожная техника t. me/drozdenko_au_lo

По его словам, спецтехнику белорусской кампании «Амкодор» хорошо знают в Ленобласти: ее используют дорожники, коммунальщики, аграрии, лесозаготовители. Например, на машину, используемую для добычи торфа — фрезерный барабан, стоит очередь областных предприятий.

«Ранее предприятие использовало в сборке комплектующие из Финляндии и Швеции, но уже более года завод находится под западными санкциями: так мосты и приводы стали для производителя «критическим импортом». Но не стало препятствием для развития»,— отметил Дрозденко.

В настоящий момент детали для техники разработаны и предложены для производства в Ленобласти.

«Кроме этого «Амкодор» подтвердил планы по открытию производственного и сервисного предприятия в Гатчине. Мы обречены на сотрудничество. И такое импортозамещение — то, что действительно работает», — резюмировал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что белорусские и областные власти намерены объединить усилия отраслей науки и высоких технологий для реального импортозамещения.

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