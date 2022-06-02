Белгород, 2 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Депутат Белгородской областной думы стал академиком Российской академии наук, сообщили корреспонденту 2 июня в пресс-службе регионального парламента.

C.caramba2010 Академия наук

Действительным членом академии стал председатель комитета по АПК, природопользованию и экологии Сергей Тютюнов «Единая Россия».

«Сергей Иванович уже более 20 лет занимается наукой. Трудно переоценить его вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Желаем ему новых успехов и достижений!» — поздравили коллегу в облдуме

Сергей Тютюнов возглавляет Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН.