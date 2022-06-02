Вашингтон, 2 июня 2022, 16:51 — REGNUM Цены на бензин в США в очередной раз повысились до исторического максимума, достигнув отметки $4,715 за один галлон (3,785 литра).
Об этом 2 июня сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация.
Уточняется, что эти данные вычислены по расценкам на 60 тыс. американских автозаправках.
Напомним, ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт сообщил о худшем энергетическом кризисе в стране за последние 50 лет, а президент США Джо Байден 1 июня заявил, что вероятность снижения цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах крайне мала, объяснив это «событиями на Украине» и «действиями Путина».
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