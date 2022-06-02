Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 154 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 408 343 человек на утро 2 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 48 жителей области, накануне в больницы попали 30 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 421 427 случаев заражения коронавирусом, из них 106 — за минувшие сутки. 11 528 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом в области, накануне от COVID-19 скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 138 жителей региона.