Жуковка, Брянская область, , 16:52 — REGNUM Кражу из автобуса предотвратил случайный свидетель в Жуковке Брянской области. Двое мужчин собирались похитить металлические конструкции из салона транспортного средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Автобус Pixabay.com

В полицию обратился свидетель — он видел, как в припаркованный на улице автобус проникли два человека и начали разбирать поручни. Злоумышленники попытались унести металлические части, но заметив мужчину, бросили «добычу» и убежали.

Оперативники установили, что к краже причастны ранее судимые местные жители 20 и 35 лет. Подозреваемые признались, что собирались сдать похищенное на металлолом.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.