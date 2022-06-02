Бишкек, 2 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сотрудники генеральной прокуратуры Киргизии сегодня, 2 июня, задержали министра здравоохранения республики Алымкадыра Бейшеналиева.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Задержание прошло при силовой поддержке сотруников антитеррористического подразделения «Альфа» госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Причины задержания правоохранительными органами главы киргизского Минздрава пока официально озвучены не были.

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