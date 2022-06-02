Москва, , 16:01 — REGNUM Договор между Россией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.

При этом устанавливается, что в случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенной пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться договаривающейся стороной, ее назначившей, либо на территории этой договаривающейся стороны, либо переводиться на территорию другой договаривающейся стороны.

Статистика

Численность граждан Республики Таджикистан, которые достигнут пенсионного возраста в соответствии с законодательством Российской Федерации в период 2022 — 2024 годов, составит в 2022 и 2023 годах — 3 932 человека, в 2024 году — 8 241 человек. Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2022 года составит 6 902,82 рубля, 2023 года — 7 697,48 рублей, 2024 года — 8 567,78 рублей.

Расходы, связанные с назначением и выплатой социальной пенсии гражданам Республики Таджикистан, проживающим на территории России, исходя из численности — 354 человека в 2022 и 2023 годах, 742 человека в 2024 году, составят в 2022 году — 38,5 млн рублей (с марта по декабрь) (3,8 млн рублей в месяц) (средний размер социальной пенсии — 10 178,31 рублей), в 2023 году — 49,5 млн рублей в год (средний размер социальной пенсии — 10 962,04 рубля), в 2024 году — 109 млн рублей в год (средний размер социальной пенсии — 11 904,78 рубля).

Всего расходы на выплату страховых пенсий, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии гражданам Республики Таджикистан составят в 2022 году — 321 млн рублей (с марта по декабрь) (32 млн рублей в месяц), в 2023 году — 444 млн рублей в год, в 2024 году — 1,01 млрд рублей в год.

Госдума 24 мая 2022 года денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан стран СНГ, действовавшее с 1992 года. Федеральный закон вступит в силу с 30 июня 2022 года.

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