Москва, , 15:54 — REGNUM В существующих на сегодняшний день условиях России необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по дорожному строительству.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом отмечу, что в текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что нужно не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться выполнять их раньше и быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие дорожной инфраструктуры очень важно для развития экономики и межрегиональных связей.