Париж, 2 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатических сотрудников в знак протеста против серии реформ президента страны Эммануэля Макрона, сообщает 2 июня РИА Новости.

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Отмечается, что десятки человек собрались на эспланаде Дома инвалидов недалеко от здания МИД Франции, чтобы выразить недовольство реформированием дипломатического корпуса. Акция протеста прошла мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным французского МИД, реформа затронет около 700 дипломатов. Сотрудники дипслужбы опасаются, что правительственная реформа, в конечном итоге, отрицательно отразится на политическом влиянии Франции в международном сообществе.