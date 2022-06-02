Донецк, 2 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 14:50 зафиксирована новая атака по Петровскому району Донецка. Боевики применили миномёт, выпустив 12 мин калибра 120 мм. Удар нанесён с позиций украинских войск в Марьинке.

Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка попал под обстрел артиллерии украинских войск.