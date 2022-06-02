Москва, 2 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Развитие дорожной инфраструктуры очень важно для развития экономики и межрегиональных связей. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Владимир Путин

«Мы уже рассмотрели вопросы авиационной отрасли, портовых и железнодорожных проектов… Сегодня предлагаю предметно обсудить меры и шаги для укрепления автодорожной сети», — заявил Путин.

«Новые дороги, более удобная логистика — это новые перспективы для бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта», — подчеркнул он.