Брюссель, 2 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Власти Венгрии настаивают, чтобы Евросоюз оставил им право на покупку продукции из российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Источник рассказал, что при обсуждении шестого пакета санкций Евросоюза представители Венгрии настаивают на сохранении права покупки российских нефтепродуктов. Другим условие стало требование об исключении патриарха Московского и всея Руси Кирилла из санкционного списка.

«Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка», — цитирует агентство слова источника.