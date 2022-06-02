Москва, , 15:14 — REGNUM Цена биткоина падает из-за ожиданий ускоренного повышения ставки ФРС США до 3,5% в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алексей Михайлов.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Но в 2022 году начнется новая волна роста, которая преодолеет отметку 100 000 долларов. Однако основным фактором риска может стать более резкий подъем ставки ФРС, что приведет к обвалу фондовых и крипторынков. Нестабильность цен могут вызывать также случаи краха других криптовалют с высокой капитализацией», — сказал Михайлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России криптовалюта остается высокорисковым активом, находящимся в «серой» зоне.

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