Брюссель, 2 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В четверг, 2 июня, Тайвань планирует провести переговоры на высоком уровне с Евросоюзом, чтобы обсудить усилия ЕС по развитию производства чипов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщило агентство Reuters.

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По данным собеседника издания, вечером 2 июня глава тайваньского экономического ведомства Ван Мэйхуа проведет видеовстречу с высокопоставленным чиновником Евросоюза в сфере торговли. Других подробностей источник не сообщил. Также он не стал уточнять, кто именно будет представлять ЕС на переговорах.

При этом издание напоминает, что главой торговой политики ЕС является заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Возможно, он и примет участие в переговорах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Европейском союзе был принят Закон о европейских чипах, призванный наверстать отставание ЕС в разработке и производстве микросхем. Как заявила исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрет Вестагер, закон предусматривает расширение государственного финансирования проектов, помощь малым и средним предприятиям, международную кооперацию с «партнёрами-единомышленниками», в числе которых США, Юная Корея, Япония, Сингапур.