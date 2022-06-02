Курск, 2 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Курская область получит федеральные средства на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Передел мусора

Комиссия Минприроды России определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». На данный момент запланированный объём субсидии составляет 500 млн рублей.

В число 43 регионов, которым поступит финансирование, вошла Курская область. В настоящее время разрабатывается проект распоряжения правительства РФ, где будет определено количество направляемых в субъекты средств. Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области также готовит заявку на получение данной субсидии и в 2023 году.

В 2021 году Курская область получила на аналогичные цели 11,7 млн рублей, что позволило закупить 800 новых контейнеров для раздельного накопления ТКО.