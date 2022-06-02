Хельсинки, , 15:15 — REGNUM Россия не будет предпринимать каких-либо конкретных действий в случае, если Финляндию примут в НАТО. Об этом депутат финского парламента, председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем заявил 2 июня в интервью курдскому телеканалу Rudaw.

Флаг Финляндии StAnselm

По его словам, конкретной реакции Москвы не будет «ни сейчас, ни в ближайшем будущем». Однако нельзя предугадать шаги России, поэтому Хельсинки стоит не только готовиться к актуальным вызовам, но и создать систему, рассчитанную на долгосрочную перспективу.

Кварнстрем отметил, что финская оборона «традиционно сильна», так как в 1930-х и 1940-х годах страна воевала с Россией. С тех пор Финляндия уделяет большое внимание оборонной сфере и подготовке к разным сценариям, отношение к этому очень серьёзное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что реакция Москвы на возможное расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции будет зависеть от появляющихся угроз.

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