Ереван, 2 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Ереван продолжает настаивать на обеспечении прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Об этом 2 июня заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Представитель Совбеза отметил на вопрос журналистов, считает ли он, что на переговорах по Нагорному Карабаху следует настаивать на праве самоопределения жителей региона.

«Мы уверены, что именно права и безопасность определят статус, — сказал Григорян. — Мы убеждены, что это те важные направления, работая над которыми мы будем иметь результаты».

Он добавил, что Совбез продолжит работать в этом направлении.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Движение «Сопротивление» организовывает блокирование движения на улицах, также госучреждений. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить плану» по вопросу Нагорного Карабаха.