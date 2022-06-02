Севилья, Испания, , 14:39 — REGNUM Согласно исследованию Центра социологических исследований Испании, «Народная партия» (Partido Popular) выиграет региональные выборы в Андалусии, которые пройдут 19 июня. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что «Народная партия» может получить от 47 до 49 мест, и в результате добиться абсолютного большинства в коалиции с «Голосом» (Vox), который получит от 17 до 21 мандата.

Предвыборный опрос организации даёт левым партиям максимум 48 мест, поскольку Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) получит от 32 до 36 мест, партия «За Андалусию» (Por Andalucía) 9 или 10 мест, и «Вперёд, Андалусия» (Adelante Andalucía) — 2 места. Так или иначе, это далеко от 55 мест, которые означают абсолютное большинство и которых «Народная партия» могла бы достичь с «Голосом».