Москва, 2 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Военная тематика войдёт в повестку дня визита главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию, в составе российской делегации будут военные. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил 2 июня.

Mid.ru Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По его словам, российскую сторону ждут очень важные переговоры. Лавров едет в Турцию на встречи, где ожидается «военный компонент».

«Возглавлять две делегации будут главы МИД, но в составе их делегаций будут представители не только внешнеполитических, но и военных ведомств тоже», — сказал Богданов ТАСС.

Он призвал не спекулировать на теме военной операции Турции в Сирии до контактов в Анкаре. Как сообщало ИА REGNUM, визит Лаврова в Турцию запланирован на 8 июня.

Читайте также: В Турции заявили, что ждут визита Лаврова