Москва, 2 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Самым большим вызовом в области социальной политики сегодня является клиентоцентричность. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на пленарном заседании «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания» в рамках форума решения национальных задач. По его мнению, ни одно государство пока не является клиентоцентричным, да и клиентоцентричных компаний очень немного, однако все, в том числе Сбер, стремятся ими стать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Грефа

«Чтобы стать клиентоцентричной компанией, — отметил председатель правления Сбербанка, — нужно перестроить всё: внутренние процессы и технологии, потому что без технологий быть клиентоцентричным невозможно ни государству, ни социальной организации, ни коммерческой компании, технологии являются ключом в этот мир. Можно ли в этом направлении двигать социальную сферу? Не просто можно, но и нужно. Эффективность — ключевой вызов для экономики в целом и для социальной сферы в частности».

Как отметил Герман Греф, в основе клиентоцентричности лежит новая культура, наличие технологий и полный редизайн процессов и клиентских путей. Необходимо понимать, сколько времени человек тратит на получение той или иной социальной услуги, какие эмоции это у него вызывает и так далее, то есть тщательно проектировать клиентский путь.

Напомним, Форум решения социальных задач проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), старт которой в 2020 году дал президент РФ Владимир Путин.