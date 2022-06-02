* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Баглан сообщают, что в уезде Нахрин с утра 1 июня идут бои между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что 11 июня был убит один из командиров Фронта сопротивления вместе с одним из своих людей, а также девять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, в последние два дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при полном превосходстве в живой силе атаковали позиции Фронта сопротивления в уездах Андараб и Нахрин, но атаки были отбиты силами фронта.