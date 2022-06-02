Пастух в афганской провинции Тахар погиб от рук талибов*
* талибов — запрещённая в России организация
Талукан, Афганистан, 2 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили пастуха. Об этом сообщает агентство «Шафакна».
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Убийство
По данным источников, инцидент произошёл в кишлаке Фарингард уезда Фархар. Уточняется, что пастуха звали Мохаммад Аюб Гаджар, он уже несколько лет пасёт скот жителей этого кишлака.
По данным собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили пастуха по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления Афганистана.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в уезде Фархар другого пастуха за то, что у него был бинокль.