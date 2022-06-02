Донецк, 2 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Населённые пункты Ясиноватая и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских формирований. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 13:05 украинские войска открыли огонь с позиций в городе Авдеевка. По Ясиноватой выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

В 13:15 атака велась с позиций в Новгородском. Артиллерия ударила по Пантелеймоновке. Всапго выпущено пять снарядов калибра 122 мм.