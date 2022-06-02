Донецк, 2 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Новая атака зафиксирована в 12:10 с позиций в Новгородском. По Никитовскому району Горловки выпущено десять мин калибра 120 мм, а также три гранаты из СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике.