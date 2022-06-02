Лос-Анджелес, США, , 13:40 — REGNUM Орландо Блум присоединился к актёрскому составу картины Wizards! австралийского сценариста и режиссёра Дэвида Мишо. Об этом сообщает Deadline.

Орландо Блум Georges Biard

Вместе с Блумом в фильме сыграют Пит Дэвидсон, Наоми Скотт, Франц Роговский и Шон Харрис. Производством киноленты займутся студии A24 и Plan B Entertainment.

Добавим, что фильм расскажет о двух неудачливых работниках пляжного бара — они попадают в беду, когда находят украденные вещи, которые им не следовало трогать. Главных героев сыграют Дэвидсон и Роговский.

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