Москва, 2 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос о возвращении смертной казни в России не стоит на повестке дня. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счет. Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля уточнил, что так как ситуация в этом вопросе фактически не меняется, она и «де-юре остается» прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов закрывать «окно в Европу».