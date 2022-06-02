Москва, 2 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. У России нет планов закрывать «окно в Европу». Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никто ничего закрывать не планирует. Вы знаете, что Путин вообще глубокий знаток истории. Пётр I оставил целый ряд заслуг», — заявил Песков.

«Если говорить о Петре I, то Путин высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны», — указал он.