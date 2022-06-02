Белгород, 2 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев оценил работу мобильного пункта временного размещения для беженцев с Украины в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков и Игорь Щёголев в лагере беженцев

В лагере могут разместиться до 540 человек. Для вынужденных переселенцев работают регистрационная и миграционная службы, круглосуточно дежурят психологи, волонтёры, сотрудники МЧС, Росгвардия и полиция. Все беженцы обеспечены питанием, оборудованы прачечные и душевые комнаты.

В пункте временного размещения располагаются граждане, которые в дальнейшем отправляются в другие субъекты РФ.