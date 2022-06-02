Москва, , 12:58 — REGNUM Евросоюз целенаправленно толкает Украину к катастрофе вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном 2 июня по итогам внеочередного саммита Евросоюза.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В МИД отметили, что в заключениях по итогам саммита нет никаких упоминаний о сценарии мирного переговорного урегулирования конфликта на Украине. Такой вариант заблокировал Киев.

«Напротив, Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев все ближе к краю пропасти», — говорится в заявлении.

ЕС поддерживает воинственные амбиции Киева неопределенными обещаниями евроинтеграции. На Украину направляются смертоносные вооружения и посулы денег, в том числе чужих. Их Брюссель не прочь конфисковать у России.

При этом, подчеркнули в МИД, в Евросоюзе замалчиваются чудовищные военные преступления, которые совершают каждый день украинские боевики-неонацисты, и то, как они издеваются над мирным населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД заявили также, что от антироссийских санкций пострадает сам Евросоюз.

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