Таллин, 2 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министр культуры Эстонии Тийт Терик представит на заседании правительства в четверг, 2 июня, законопроект об изменении Закона о флаге Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Согласно законопроекту, в перечень государственных знаменательных дат будет добавлен День эстонской литературы. Он будет приурочен к дню рождения Антона Хансена Таммсааре — 30 января — и станет днем вывешивания флага. Включить в список дней вывешивания флага также предлагается дни проведения Всеэстонского праздника песни и танца и его молодежного аналога.

По закону вывешивать флаг в такие даты должны государственные учреждения, учреждения местных самоуправлений и общественно-правовые юридические лица.