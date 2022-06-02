Аксёнов объявил дисциплинарные взыскания главам администраций Ялты и Керчи
Симферополь, 2 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Дисциплинарные взыскания будут объявлены ряду муниципальных чиновников в Крыму, об этом сообщил 2 июня глава региона Сергей Аксёнов.
В частности, в связи со срывом сроков по заключению контрактов письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении глав администраций городов Керчь, Ялта, Алушта и Первомайского района будут направлены на имя председателей городских и районных советов.
Также по решению временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории уволены два начальника департамента, по профильному направлению которых поручения не были выполнены.
Помимо этого, замечания получат главы администраций Феодосии, Саки, Симферополя, Сакского и Белогорского районов и их кураторы.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно об увольнении по собственному желанию главы Ленинского района Крыма — после посещения этой территории главой региона.