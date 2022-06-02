Симферополь, 2 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Дисциплинарные взыскания будут объявлены ряду муниципальных чиновников в Крыму, об этом сообщил 2 июня глава региона Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Сегодня принято решение об объявлении дисциплинарных взысканий в связи с непринятием надлежащих мер по выполнению поручений главы Республики Крым в установленные сроки», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

В частности, в связи со срывом сроков по заключению контрактов письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении глав администраций городов Керчь, Ялта, Алушта и Первомайского района будут направлены на имя председателей городских и районных советов.

Также по решению временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории уволены два начальника департамента, по профильному направлению которых поручения не были выполнены.

Помимо этого, замечания получат главы администраций Феодосии, Саки, Симферополя, Сакского и Белогорского районов и их кураторы.

«Кроме того, не было выполнено поручение о перераспределении средств, которые оставались на счетах муниципалитетов на 1 января. В связи с этим на имя председателей городских и районных советов будут направлены письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении глав администраций Красногвардейского района, Первомайского района, Нижнегорского района», — уточнил Аксёнов.

«Руководители не считают своим долгом прикладывать все силы для решения существующих проблем. Ожидаю, что после получения повторных дисциплинарных взысканий коллеги наконец-то сделают выводы и выполнят свои обязательства», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно об увольнении по собственному желанию главы Ленинского района Крыма — после посещения этой территории главой региона.