Москва, 2 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Указ о присвоении новому главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта подписал президент России Владимир Путин. Документ 2 июня обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в опубликованном указе.

При этом ранее глава Российского государства рассказал, что новый глава МЧС является не карьеристом в плохом смысле слова, а «служакой», который знает дело, за которое берется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что планируется техническое переоснащение МЧС: существует план модернизации, который нужно реализовать до 2030 года.