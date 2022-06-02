Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 2 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Мэру пуэрториканского муниципалитета Маягуэс Хосе Гильермо Родригесу предъявлены обвинения в растрате государственных средств и неисполнении обязанностей в соответствии с Законом о правительственной этике. Об этом пишет Prensa Latina.

CIA Пуэрто-Рико

Помимо Родригеса, обвинения в причастности к предполагаемым действиям, которые привели к потере 9,8 миллионов долларов, предъявили финансовому менеджеру муниципалитета Яхайре Валентин.

Эта крупная сумма была выделена Законодательным собранием Пуэрто-Рико на строительство травматологического центра в Маягуэсе. За преступление обоим грозит по восемь лет тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств и по три года за халатность при исполнении служебных обязанностей.

Специальный прокурор Мигель Колон отметил, что Родригес и Валентин санкционировали использование этих средств для инвестиционных операций за пределами Карибского острова, что привело к потере государственных средств.

Судья первой инстанции Ираида Родригес, выслушав обвинения и защиту, определила основания для ареста обоих обвиняемых, которые были освобождены под залог в 100 000 долларов.

Адвокат Гарри Падилья представил 10 доказательных документов в пользу мэра, а также 43 аудиторских отчета из Управления финансового контролера и письма от экономического советника муниципалитета Эухенио Гарсия и юридического советника Арнальдо Иризарри.