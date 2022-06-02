Донецк, 2 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Атака зафиксирована в 9:43. С позиций в населённом пункте Новолуганское был открыт огонь по Доломитному, выпущено семь мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Енакиево Донецкой Народной Республики средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету.