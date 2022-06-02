Краснодар, 2 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на сотрудников правления садового товарищества в Армавире Краснодарского края арестован. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, утром 31 мая 61-летний мужчина, который ранее возглавлял садовое товарищество, прибыл к помещению правления, где кухонным ножом нанес удар 65-летнему мужчине, юристу товарищества, в результате он скончался. Затем он ударил металлической стрелой в живот 53-летнюю женщину-бухгалтера и нанес несколько ударов ножом женщине, председателю правления.