Минск, 2 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области и Белоруссии договорились о вариантах строительства морского порта республики на территории российского региона и использовании существующих портовых мощностей, сообщил 2 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

t. me/lenobladminka Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

В настоящий момент делегация правительства Ленинградской области находится с двухдневным официальным визитом в столице Белоруссии Минске. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, на повестке первого дня — вопросы интеграции, взаимовыгодной для обеих сторон.

«Мы рассмотрели комбинированный вариант. Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки и параллельно использование существующих терминалов. Мы уже назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне. Очень важно быстро начать отгрузки — это стратегическое развитие и Белоруссии, и России», — сообщил Дрозденко.

Добавим, что подробности планируемого проекта и использования терминалов в Ленобласти на данном этапе не раскрываются.

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Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что белорусские партнеры «заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений».

Он отметил, что поддерживает эти планы, и поручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко «оказать всяческое содействие» и «поддержать все эти планы».