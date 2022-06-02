Алжир, , 12:28 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Алжира провели спецоперацию в районе государственной границы с Марокко. Об этом 2 июня сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на министерство обороны Алжира.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, операция проводилась в последние дни мая и была направлена на пресечение наркотрафика с марокканской территории и борьбу с террористическими группировками. В ходе операции военные обнаружили объекты террористов в районе населённых пунктов Тбессе и Скидида. Также подразделения армии задержали 26 наркоторговцев.

«Были задержаны 26 торговцев наркотиками. У них были изъяты 118,5 кг обработанных наркотических веществ и 41 627 галлюциногенных таблеток. Это стало возможным в ходе операций в Таманрассете, Бордж-Баджи-Мохтаре, Айн-Геззаме, Джанете и Тиндуфе», — цитируют СМИ заявление армии Алжира.