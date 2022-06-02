Луганск, 2 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, не считая двух городов. Об этом 2 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

По его словам, в настоящий момент силы ЛНР полностью контролируют все населённые пункты республики, кроме двух — Северодонецка и Лисичанска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР сообщили об освобождении 70% Северодонецка. Украинские боевики сосредоточены в промышленной зоне города.