Пасечник: ЛНР освобождена полностью, кроме Северодонецка и Лисичанска
Луганск, 2 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, не считая двух городов. Об этом 2 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Леонид Пасечник
По его словам, в настоящий момент силы ЛНР полностью контролируют все населённые пункты республики, кроме двух — Северодонецка и Лисичанска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР сообщили об освобождении 70% Северодонецка. Украинские боевики сосредоточены в промышленной зоне города.