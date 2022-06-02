Воронеж, 2 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Травмы получил 69-летний пассажир маршрутного автобуса в Воронеже 1 июня, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Общественный транспорт

По предварительным данным, около 07:15 на Московском проспекте водитель автобуса МАЗ маршрута №80 допустил резкое торможение. В результате 69-летний пассажир упал. С травмами мужчину госпитализировали. Полиция начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Воронеже, в районе остановки общественного транспорта «Механический завод», автобус маршрута №52 столкнулся с легковым автомобилем. О пострадавших не сообщалось, автобус получил небольшие повреждения и после фиксации ДТП продолжил работу на маршруте. 28 мая на улице Кольцовской автобус ЛиАЗ столкнулся с легковым автомобилем, 60-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила травмы. 24 мая в другом ДТП травмы получили четверо пассажиров маршрутного такси.