Берлин, 2 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Главным тренером берлинской «Герты» стал бывший наставник московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц. Об этом 2 июня сообщается на сайте немецкого клуба.

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Отмечается, что 43-летний немецкий тренер подписал контракт с «Гертой» до 2024 года. Официальная презентация Шварца в качестве наставника команды пройдёт 20 июня в формате совместной пресс-конференции со спортивным директором клуба.

Напомним, Шварц объявил, что уходит из «Динамо» после финала Кубка России по футболу со «Спартаком». Бело-голубые потерпели поражение со счётом 1:2.

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