Монтевидео, 2 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Металлурги Уругвая начнут серию забастовок в ответ на закрытие одного из заводов. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Профсоюз металлургических и смежных отраслей промышленности Уругвая объявил забастовку после заявления компании Cinter Aperam об уходе из страны.

По словам представителя профсоюза Даниэля Дардано, уход этого предприятия, проработавшего в Уругвае 65 лет, также негативно скажется на магазинах и услугах в районе, где оно расположено.

Профсоюз сообщил министру труда страны Пабло Мьересу о своей обеспокоенности состоянием отрасли, о котором правительство не знает, поскольку ранее были остановлены еще два завода и потеряно 2500 рабочих мест, «и без срочных мер ситуация имеет тенденцию к осложнению».

Дардано сослался на предыдущие предупреждения о скрытой опасности ухода других компаний из Уругвая, поскольку внутренний рынок мал, а Бразилия постоянно соблазняет компании налоговыми льготами и другими преимуществами.