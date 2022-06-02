Москва, 2 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 2 июня Минобороны России.

Mil.ru Залп ПВО

На вложенных в интернет кадрах запечатлено, как российская система ПВО приводится в боевую готовность и производит пуски зенитных ракет по выявленным целям.

Также указывается, что в ходе несения боевого дежурства российсуим расчетами систем ПВО были выявлены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ Bayraktar TB2, которые были взяты на сопровождение и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мемориал в честь погибших участников специальной военной операции создадут в Рязани.