Южно-Сахалинск, 2 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. С 16 июня авиарейсы между курильским островом Парамушир и Камчаткой будут выполняться ежедневно. Дополнительные полёты по четвергам и воскресеньям открыла единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором «Камчатское авиационное предприятие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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«Дополнительные рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям. В 10.20 вертолет отправляется из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск. Рейс в обратном направлении — в 12.00. Сейчас такие полеты совершаются совместно с авиакомпанией «Авиашельф» пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Валерий Спиченко.

Стоимость билета на авиарейс Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск начинается от 3,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора» и АО «Вертолеты России» заключили соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3 для единой дальневосточной авиакомпании. Поставка вертолетов заказчику запланирована в период с 2023 по 2026 годы.