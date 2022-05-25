Хабаровск, , 05:06 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» и АО «Вертолеты России» заключили соглашение о намерениях на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3 для единой дальневосточной авиакомпании. Поставка вертолетов заказчику запланирована в период с 2023 по 2026 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать вопрос по включению в авиапарк «Авроры» вертолетной техники российского производства.

«Авиапарк единой дальневосточной авиакомпании должен дополняться новыми судами. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток — огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», — сказал Трутнев.

Единая дальневосточная авиакомпания также планирует стать основным заказчиком самолета ЛМС-901 «Байкала», производство которого будет в Комсомольске-на-Амуре. Первые два «Байкала» компания получит уже в 2023 году. Всего до 2025 года «Авроре» должны поставить десять таких самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращать самолёты, приобретённые российскими авиакомпаниями в лизинг, никто не собирается. Подобное требование незаконно, заявил Юрий Трутнев.