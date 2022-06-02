Симферополь, 2 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Навсегда в прошлом осталась продовольственная блокада полуострова Крым со стороны Украины. Об этом 2 июня заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом», — приводит его слова РИА Новости.

Также Крючков уточнил, что в данный момент освобожденные от киевских боевиков регионы и Крым возобновляют ранее утраченные из-за украинских нацистов торгово-экономические связи, и отметил, что поставки фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей в регион способствовали снижению цен.

«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два-три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем «сомневающимся» на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие — это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», — добавил советник главы региона по информационной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали более 280 человек, в том числе 13 детей.