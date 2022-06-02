Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Просьба Турции об изменении ее названия во всех официальных документах удовлетворена Организацией Объединенных Наций. Об этом 1 июня сообщило агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Уточняется, что название Republic of Turkey (Турецкая Республика) было изменено на Republic of Türkiye.

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что такое изменение вступило в свою в силу сразу после обращения главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Также указывается, что теперь короткий вариант названия Турции на иностранных языках будет выглядеть как Türkiye вместо Turkey, а место страны в алфавитном порядке в результате этого не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США выступают против намерений Турции провести новую военную операцию на севере Сирии.