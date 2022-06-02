Астана, 2 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар разгорелся на востоке Казахстана на территории подгорного лесничества «Семей орманы». Об этом 2 июня сообщает телеканал «Хабар 24».

Cameron Strandberg Пожар

По данным журналистов, пожар был замечен 1 июня. Ориентировочно горит 160 гектаров леса. На тушение огня сначала отправили 140 человек, а теперь с возгоранием борются 400 пожарных и более 80 единиц спецтехники.

Сообщается, что пожару присвоен чрезвычайный класс опасности. Спасатели смогли локализовать пожар. Предположительно, причиной возгорания стал электрический разряд.