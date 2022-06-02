Сари-Пуль, Афганистан, , 09:59 — REGNUM В Афганистане в ходе столкновения между братом маулави Мехди, бывшего командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и главой уезда Балхаб четыре человека были убиты и восемь ранены. По сообщению информационного агентства «Шафакна», столкновение произошло после того, как брат главы уезда избил водителя автомобиля в Балхабе, а брат маулави Мехди заступился за потерпевшего и схватился за оружие.

Убийство

Источник сообщил, что в ходе столкновения один боевик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, ещё трое получили ранения. Также погибли три человека брата маулави Мехди и ещё пятеро получили ранения.

Умар Сарипули, директор отдела информации и культуры провинции Сарипуль, подтвердил факт столкновения, заявив, что оно произошло в результате спора из-за грузовика, перевозящего уголь. По его словам, проблема решена и не нуждается в огласке.

Родственники маулави Мехди пока не комментировали произошедшее. Мехи — единственный хазареец-командир в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назначен начальником разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бамиан после того, как группировка захватила власть в Афганистане.

Однако затем он был снят с должности, и недавно появились заявления о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются разоружить его людей.