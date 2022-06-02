Донецк, 2 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Донецку. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Новая атака зафиксирована в 8:55. По Петровскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ обстреляла город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.